В Мексике задержали семь россиян

Семеро россиян были задержаны в аэропорту мексиканского города Канкун. Об этом пишет РИА Новости.

По информации российского посольства, задержанные находятся на территории аэропорта уже на протяжении трех дней. За помощью дипломатов они не обращались.

Сообщается, что в настоящий момент россияне ждут обратного рейса. В посольстве также отмечают, что причиной для задержания стали претензии миграционных властей.

Представители российской дипмиссии сказали, что россиянам часто отказывают во въезде в аэропорту Канкуна. Это нередко объясняется несоответствием цели поездки заявленной.

В конце мая 2019 года стало известно о том, что двоих граждан России задержали за продажу наркотиков на Бали.

Источник: Лента.Ру