В МИДе ответили на отказ НАТО от моратория на размещение РСМД

26 сентября 2019     10
В МИДе ответили на отказ НАТО от моратория на размещение РСМД

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что отказ НАТО от российского предложения о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) не стал сюрпризом для Москвы.

«Да, мы ознакомились с самой первой реакцией, она напоминает компиляцию тех оценок, которые содержались в предыдущих документах. Сюрпризом для нас она не стала», — сказал Грушко ТАСС в среду, 25 сентября.

При этом замглавы МИДа указал, что в дипломатии принято отвечать на обращение. В этой связи он выразил надежду, что НАТО ознакомит Россию «с более существенной реакцией, нежели та, которую мы услышали сегодня».

«Мы не увидели никакой новизны, а только известные тезисы, которые были навязаны НАТО из-за океана», — заключил дипломат.

Ранее представитель НАТО Оана Лунгеску подтвердила получение письма от президента РФ Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение РСМД в Европе и других регионах.

По ее словам, Североатлантический альянс слышал это предложение и раньше, но «оно не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность на местах: Россия уже развернула SSC-8 в нарушение договора о РСМД».

Источник: Газета Известия

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