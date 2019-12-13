В МИДе рассказали о «разговоре на повышенных тонах» на саммите в Париже

13 декабря 2019     16
В МИДе рассказали о «разговоре на повышенных тонах» на саммите в Париже

Разговор на саммите в Париже иногда велся на повышенных тонах, но Россия действовала эффективно, не дав изменить Минские соглашения. Об этом заявил 13 декабря замминистра иностранных дел Андрей Руденко в ходе выступления на площадке клуба «Валдай».

«Какое-то время там были даже идеи серьезным образом переработать тот документ (принятое коммюнике. — Ред.). <…> Но тем не менее твердость нашего лидера это всё предотвратила», — приводит его слова ТАСС.

По словам Руденко, главное, чего удалось добиться в ходе встречи — подтверждения со стороны украинского лидера Владимира Зеленского приверженности Минским соглашениям.

«Потому что те сигналы, которые он направлял до этого, когда он, с одной стороны, говорил, что он уважает «Минск», с другой стороны, полностью отвергал некоторые его аспекты — всё это наводило на очень неприятные выводы», — сказал замминистра, отметив, что в принятом документе говорится, что Минские соглашения — основа регулирования ситуации в Донбассе, с чем украинская сторона в итоге согласилась.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что Киев хотел бы скорректировать, в частности, пункт, касающийся контроля госграницы в Донбассе. Украина настаивает на получении контроля границы до проведения выборов в регионе, а не после.

Ранее в этот же день российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал желание Зеленского внести изменения в Минские договоренности.

«Передача под контроль Украины госграницы в Донбассе убьет Минские соглашения. Туда сразу же ринутся батальоны, начнется удушение ДНР/ЛНР. «Нормандский формат» будет отброшен Киевом за ненадобностью», — заявил Пушков.

11 декабря представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил, что Украина подготовит изменения в Минские договоренности до следующей «нормандской встречи», которая состоится в марте 2020 года.

10 декабря в Париже завершилась встреча лидеров «нормандской четверки» (РФ, Украина, Германия, Франция), на которой стороны заявили о безальтернативности Минских соглашений.

Источник: Газета Известия

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