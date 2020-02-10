В МИД заявили об отсутствии планов эвакуации посольства России из КНР

Российских дипломатов, работающих в Китае, не планируется вывозить из страны на фоне вспышки коронавируса. Об этом журналистам заявил замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов.

«Нет, об эвакуации нашего посольства речи не идет», — цитирует «РИА Новости».

Моргулов также рассказал, что все россияне, которые хотели, чтобы их вывезли из провинции Хубэй, ее уже покинули.

По его словам, дипломаты опросили всех, с кем смогли связаться, и тех, кто сам вышел на связь, и эвакуировали выразивших такое желание. Больше просьб не поступало.

Россиян эвакуировали из Китая 5 февраля и поместили в санаторий «Градостроитель» в Тюменской области. Военные медики заявили, что вернувшиеся в Россию находятся в удовлетворительном состоянии.

Вспышка вирусной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, произошла в городе Ухань в Китае в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По данным на 10 февраля, вирусом во всем мире заразились более 40 тыс. человек, скончались — 908.

Источник: Газета Известия