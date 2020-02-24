В МИД заявили о готовности передать свидетельства невмешательства в дела США

Глава департамента МИД России по международной информационной безопасности Андрей Крутских заявил, что Москва готова предоставить доказательства невмешательства в американские выборы, однако Вашингтон продолжает отказываться от диалога.

По словам дипломата, российская сторона неоднократно предлагала американцам сесть за стол переговоров и обсудить каждое конкретное обвинение «на уровне профессионалов, а не через СМИ».

«Мы также предлагали им обменяться политическими гарантиями о невмешательстве в дела друг друга, наподобие тех, что были даны сторонами в 1933 году. Но они отвергли это предложение и продолжают отказываться от переговоров», — рассказал Крутских в интервью газете «Коммерсант».

Он напомнил, что Москва ранее выразила готовность обнародовать часть технической переписки с Вашингтоном, «чтобы раз и навсегда разрешить этот вопрос».

«К сожалению, в ответ из Вашингтона пришел отказ, мотивированный «чувствительностью» этих материалов», — отметил Крутских.

Ранее в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи ныне действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».

21 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сообщения о российском вмешательстве параноидальными.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Источник: Газета Известия