В МИД Ирана назвали бесполезными новые санкции США

5 ноября 2019     11
В МИД Ирана назвали бесполезными новые санкции США

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что новые санкции Вашингтона в отношении Тегерана говорят о неспособности добиться своих целей дипломатией.

«Такие действия говорят только об отчаянии и неспособности этого режима выгодно использовать дипломатию», — цитирует Мусави 4 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Ирана.

По его словам, «приверженность США односторонним ограничениям сделала политиков этой страны абсолютно пассивными, способными только на абсурдные санкции».

Соединенные Штаты в понедельник ввели санкции против девяти граждан Исламской Республики и генштаба вооруженных сил государства.

В частности, указан Моджтаб Хаменеи 1969 года рождения — предположительно, он может быть сыном духовного лидера Ирана Али Хаменеи.

Отношения Вашингтона и Тегерана остаются напряженными, после того как в 2018 году США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Он подразумевал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок. Вашингтон обвинил Тегеран в нарушении условий сделки и ввел санкции.

Иранские власти категорически отвергали обвинения. В ответ на введение ограничений Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение обязательств по документу.

Источник: Газета Известия

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