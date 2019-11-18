В МИД рассказали о готовности обсуждать напряженность на Балтике

Москва готова обсуждать способы снизить напряженность на Балтике и с НАТО, и со странами региона. Об этом рассказал директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

«Неизменно подчеркиваем готовность к обсуждению путей снижения напряженности в Балтийском регионе как в формате Совета Россия-НАТО, так и на двусторонней основе со всеми заинтересованными странами», — заявил дипломат в интервью «РИА Новости».

Комментируя программу пограничного сотрудничества с Эстонией на 2014-2020 годы, Беляев отметил, что Москва положительно оценивает ход ее реализации и заинтересована в дальнейшем взаимодействии такого формата. Он добавил, что вступление в силу пограничных договоров о сухопутной и морской границе, безусловно, оказало бы позитивное воздействие на отношения стран.

В сентябре 2019 года президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что сил альянса, находящихся в Прибалтике, недостаточно для «сдерживания» России. Он призвал к созданию детальных оборонных планов, а также предоставить странам Балтии гарантии воздушной обороны и обещать, что, в случае «если РФ получит контроль над Балтийским морем», Латвия, Литва и Эстония не будут отрезаны от альянса.

В том же месяце экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга предложила создать новый военный блок против России.

В Москве неоднократно отмечали, что страны НАТО выдумывают «российскую угрозу» для наращивания сил вблизи РФ. 21 августа министр обороны России Сергей Шойгу назвал напряженной ситуацию у западных границ.

Источник: Газета Известия