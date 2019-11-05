В МИД России прокомментировали строительство новых баз США в Сирии

Москва считает неприемлемыми попытки США незаконно сохранить свое военное присутствие на северо-востоке Сирии в районе нефтяных месторождений. Об этом заявил журналистам замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин, передает «РИА Новости» во вторник, 5 ноября.

«Любые действия, мы сейчас не говорим какие, которыми пытаются закрепить незаконное военное присутствие США, являются, с нашей точки зрения противоречащими международному праву и неприемлемыми», — приводит агентство слова Вершинина.

О том, что американские военные строят две новые базы в богатой нефтью сирийской провинции Дейр-эз-Зор сообщило ранее во вторник агентство Anadolu со ссылкой на местные военные источники. Уточнялось, что базы возводятся в районе Аль-Сур и что Вашингтон направил в регион дополнительно 250-300 военнослужащих, бронетранспортеры, тяжелое вооружение и боеприпасы, пишет «Газета.ру».

Глава Пентагона Марк Эспер заявил 28 октября, что американская сторона планирует защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответит силой на попытки других сторон взять их под свой контроль. Сирийских военных и РФ Вашингтон также не собирается допускать до указанных объектов. Эспер добавил, что до сирийской нефти будут допущены только курды.

30 октября глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления Соединенных Штатов о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений высокомерными, а планы использовать нефтяные месторождения — незаконными. По словам министра, Москва донесет эту позицию при контактах с американской администрацией.

Источник: Газета Известия