В МИД России прокомментировали строительство новых баз США в Сирии

5 ноября 2019     17
В МИД России прокомментировали строительство новых баз США в Сирии

Москва считает неприемлемыми попытки США незаконно сохранить свое военное присутствие на северо-востоке Сирии в районе нефтяных месторождений. Об этом заявил журналистам замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин, передает «РИА Новости» во вторник, 5 ноября.

«Любые действия, мы сейчас не говорим какие, которыми пытаются закрепить незаконное военное присутствие США, являются, с нашей точки зрения противоречащими международному праву и неприемлемыми», — приводит агентство слова Вершинина.

О том, что американские военные строят две новые базы в богатой нефтью сирийской провинции Дейр-эз-Зор сообщило ранее во вторник агентство Anadolu со ссылкой на местные военные источники. Уточнялось, что базы возводятся в районе Аль-Сур и что Вашингтон направил в регион дополнительно 250-300 военнослужащих, бронетранспортеры, тяжелое вооружение и боеприпасы, пишет «Газета.ру».

Глава Пентагона Марк Эспер заявил 28 октября, что американская сторона планирует защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответит силой на попытки других сторон взять их под свой контроль. Сирийских военных и РФ Вашингтон также не собирается допускать до указанных объектов. Эспер добавил, что до сирийской нефти будут допущены только курды.

30 октября глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления Соединенных Штатов о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений высокомерными, а планы использовать нефтяные месторождения — незаконными. По словам министра, Москва донесет эту позицию при контактах с американской администрацией.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Как изменились цены на жилье в Севастополе
Как изменились цены на жилье в Севастополе

В третьем квартале текущего года цены на жильё в Севастополе почти не изменились. Колебания составили всего 0,1%. При этом в Республике …


В Крыму дали ответ на киевскую стратегию
В Крыму дали ответ на киевскую стратегию

Заместитель председателя Совета министров Республики Крым — постоянный представитель РК при президенте России Георгий Мурадов дал совет властям Украины по поводу разрабатываемой …


Стивен Сигал будет представлять проект «Золотое кольцо Боспорского царства»
Стивен Сигал будет представлять проект «Золотое кольцо Боспорского царства»

Известному голливудскому актёру и мастеру единоборств Стивену Сигалу вручили сертификат амбассадора глобального туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства», сообщает РИА …


Сменился лидер турнирной таблицы Премьер-лиги КФС
Сменился лидер турнирной таблицы Премьер-лиги КФС

После матчей 12 тура чемпионата Премьер-лиги КФС ФК «Евпатория» выбилась в лидеры и с 29 очками поднялась на верхнюю строчку …


Волков: многие американцы просят, чтобы я побил Харди на турнире UFC в Москве
Волков: многие американцы просят, чтобы я побил Харди на турнире UFC в Москве

16:30 Российский боец смешанного стиля Александр Волков высказался о своём сопернике по турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве американце …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты