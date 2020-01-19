В МИД РФ заявили о желающих сорвать перемирие в Ливии провокаторах

В Ливии есть провокаторы, которые желают сорвать перемирие, но у руководителей страны должно хватить воли его соблюдать. Об этом 19 января заявил журналистам и.о. замглавы МИД России Михаил Богданов.

«Есть провокаторы, которые хотят сорвать (перемирие), но я думаю, что у серьезных ливийских руководителей хватит воли и возможности соблюдать прекращение огня, налаживать политический диалог, который, как мы считаем, должен носить инклюзивный характер с участием всех лиц», — приводит его слова «РИА Новости».

Богданов отметил, что в целом режим прекращения огня в Ливии соблюдается, несмотря на то, что есть некоторые нарушения. Отвечая на вопрос журналиста, встречался ли он с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром, Богданов заявил, что эта встреча может состояться «если будет окошко».

Комментируя предложение главы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиза Сарраджа о вводе в страну международных сил, Богданов заявил, что этот вопрос необходимо решить на базе консенсуса.

«Мы исходим из того, что даже итоги Берлинской конференции будут обсуждаться в Совете Безопасности, и только Совет Безопасности имеет полномочия принимать решения, обязательные для выполнения всеми сторонами», — подчеркнул он.

Ранее, 13 января, Саррадж и представитель парламента Ливии на востоке страны Халед Мишри подписали соглашение о перемирии по итогам переговоров в Москве.

Также участвовавший во встрече Хафтар попросил время до утра 14 января, чтобы принять решение, однако не подписал документ, и в ночь на вторник покинул Москву. Позже он заявил, что предложенный ему вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА.

В этот же день турецкие СМИ сообщили о подготовке армии Хафтара к очередному наступлению на столицу Ливии.

19 января в Берлине прошла конференция по ливийскому урегулированию, в которой принимают участие представители США, России, Великобритании, Франции, Китая, ОАЭ, Турции, Италии, Египта, Алжира, ООН, ЕС и Африканского союза. Саррадж и Хафтар также были приглашены в Берлин.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не прекращаются военные действия. В стране фактически царит двоевластие. На западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия. На востоке — избранный народом парламент. Власти восточной части страны сотрудничают с ЛНА во главе с Хафтаром.

Источник: Газета Известия