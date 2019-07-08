В МИД РФ осудили выпады грузинского телеведущего в адрес Путина

Министерство иностранных дел РФ категорически осудило неприемлемые выпады в адрес президента России Владимира Путина на грузинском телеканале «Рустави 2», назвав их беспрецедентной по низости выходкой.

«Рассматриваем это как еще одну открытую провокацию грузинских радикальных сил, направленную на подрыв российско-грузинских отношений. Нынешний вопиющий инцидент – яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия», — говорится в комментарии на сайте российского дипломатического ведомства.

В МИД отметили, что на этот раз в отличие от нападения 20 июня на членов российской парламентской делегации, грузинские власти не стали оправдывать радикалов, а нашли в себе силы отмежеваться от провокаторов и осудить их поведение.

«Видим и то справедливое возмущение, с которым произошедшее воспринято в грузинском обществе. Ожидаем адекватной реакции со стороны профильных международных и региональных организаций и журналистского сообщества. Такого рода проявлениям не должно быть места в цивилизованных странах», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее во время воскресной передачи «P.S.» на телеканале «Рустави 2» ведущий Георгий Габуния грубо высказался о Путине и его покойных родителях. Это вызвало возмущение у зрителей, сотни жителей Тбилиси пришли к зданию телеканала и потребовали уволить ведущего и гендиректора Нику Гварамию. Вещание было прервано.

20 июня в Тбилиси начались массовые акции протеста. Поводом послужило выступление председателя Международной ассамблеи православия (МАП), депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Следуя протоколу, он открыл сессию генассамблеи МАП, сидя в кресле спикера парламента Грузии. Это вызвало недовольство представителей ряда политических партий республики. Они покинули заседание, в результате чего встреча была сорвана.

Позже в центре грузинской столицы начались демонстрации. Митингующие закидали яйцами и бутылками отель Radisson, в котором находилась российская делегация, а также совершили нападение на самих представителей РФ. Параллельно с протестами у гостиницы оппозиционеры начали штурм парламента республики. Полиции пришлось применить резиновые пули и слезоточивый газ против активистов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила в происходящем Москву, назвав Россию врагом и оккупантом.

Владимир Путин подписал указ о введении временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией 21 июня.

Источник: Газета Известия