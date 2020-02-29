В МИД Украины понадеялись на присоединение Трампа к «нормандской четверке»

28 февраля 2020     17
В МИД Украины понадеялись на присоединение Трампа к «нормандской четверке»

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в пятницу, 28 февраля, выразил надежду на то, что президент США Дональд Трамп присоединится к переговорам в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина).

«Нам, кроме Германии и Франции, нужны еще несколько лидеров. Я был бы счастлив, если бы Дональд Трамп сел за стол переговоров», — заявил он в интервью телеканалу «Украина 24».

Ранее, 26 февраля, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что о сроках нового саммита «четверки» можно говорить только после подписания проекта итогового документа, чтобы в ходе встречи не было попыток «разрушить достигнутые договоренности».

17 февраля на полях Мюнхенской конференции заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что для проведения новой встречи в «нормандском»формате» необходимо увидеть результаты предыдущих договоренностей.

14 февраля пресс-служба офиса украинского лидера сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин обсудили подготовку к следующей встрече глав стран «нормандской четверки». Российский лидер в ходе телефонного разговора прямо поставил перед украинским лидером вопрос, намерен ли Киев выполнять Минские договоренности.

Предыдущий саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) состоялся 9 декабря 2019 года. Его длительность составила более четырех часов с учетом личной встречи президентов России и Украины, продлившейся более часа.

Впервые встреча в таком формате прошла в 2015 году. На этом саммите был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.

Источник: Газета Известия

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