В Минкультуры задумались о передаче музея МХАТ в ведение МХТ Чехова

6 сентября 2019     15
В Минкультуры задумались о передаче музея МХАТ в ведение МХТ Чехова

Министерство культуры России рассматривает возможность передачи музея Московского художественного академического театра в ведение МХТ имени Чехова. Об этом заявила заместитель министра культуры Алла Манилова на рассмотрении концепций развития музея театра в министерстве, говорится в сообщении на сайте ведомства.

По словам Маниловой, нужно решить вопрос развития музея, будет ли он в будущем передан в ведение МХТ имени Чехова или пойдет ли по пути близкого сотрудничества с театром как самостоятельное юридическое лицо. Она добавила, что вопрос передачи нуждается в серьезном обсуждении, в том числе с Союзом музеев.

Идею передачи музея театру поддержал директор Театрального музея имени Бахрушина Дмитрий Родионов. «Если обращаться к мировым аналогам, то у нас театральные музеи во всем мире существуют именно при театрах — Музей Ла Скала, Музей Парижской оперы, Музей Большого театра, Музей Малого театра и так далее… Уникальность музея МХАТ и его проблема в том, что когда-то его отделили от театра юридически», — пояснил он. Вынужденное разделение создает сложности и мешает музею развивать материально-техническую базу.

«Бренд неразделим, МХТ и музей едины», — согласился директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов. Идею также поддержали художественный руководитель МХТ Чехова Сергей Женовач и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Ранее ведомство объявило конкурс концепций развития музея МХАТа, заявки на участие в нем принимались до 20 августа. Очный этап конкурса прошел в министерстве 6 сентября. Концепции поступили от четырех претендентов: нынешний директор музея Марфа Бубнова, ее заместитель Игорь Корнилов, экс-министр культуры Красноярского края Елена Мироненко и предприниматель Глеб Белянкин.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Минкультуры задумались о передаче музея МХАТ в ведение МХТ Чехова
В Минкультуры задумались о передаче музея МХАТ в ведение МХТ Чехова

Министерство культуры России рассматривает возможность передачи музея Московского художественного академического театра в ведение МХТ имени Чехова. Об этом заявила заместитель …


В Севастополе не будет туалетов за 4,5 млн рублей
В Севастополе не будет туалетов за 4,5 млн рублей

Закупку отменил Михаил Развожаев. «Конечно, за всем объёмом закупок я лично не могу уследить. Но, естественно, эта закупка была сегодня …


Вести Севастополь 6.09.2019
Вести Севастополь 6.09.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:  – Останется городу или перейдет в федеральную собственность? Какая судьба ждет Севастопольский морской порт и его сотрудников? …


Суд арестовал судоводителя затонувшего в Крыму катера
Суд арестовал судоводителя затонувшего в Крыму катера

20:59 Суд арестовал судоводителя катера, который затонул 5 сентября у берегов Крыма. РИА Новости Об этом сообщает ТАСС со ссылкой …


Десять домов на проспекте Гагарина подключат к центральной канализации
Десять домов на проспекте Гагарина подключат к центральной канализации

Работы по благоустройству обещают провести на год раньше срока. Десять домов на проспекте Гагарина в Севастополе, не имеющих подключения к …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты