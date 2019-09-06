В Минкультуры задумались о передаче музея МХАТ в ведение МХТ Чехова

Министерство культуры России рассматривает возможность передачи музея Московского художественного академического театра в ведение МХТ имени Чехова. Об этом заявила заместитель министра культуры Алла Манилова на рассмотрении концепций развития музея театра в министерстве, говорится в сообщении на сайте ведомства.

По словам Маниловой, нужно решить вопрос развития музея, будет ли он в будущем передан в ведение МХТ имени Чехова или пойдет ли по пути близкого сотрудничества с театром как самостоятельное юридическое лицо. Она добавила, что вопрос передачи нуждается в серьезном обсуждении, в том числе с Союзом музеев.

Идею передачи музея театру поддержал директор Театрального музея имени Бахрушина Дмитрий Родионов. «Если обращаться к мировым аналогам, то у нас театральные музеи во всем мире существуют именно при театрах — Музей Ла Скала, Музей Парижской оперы, Музей Большого театра, Музей Малого театра и так далее… Уникальность музея МХАТ и его проблема в том, что когда-то его отделили от театра юридически», — пояснил он. Вынужденное разделение создает сложности и мешает музею развивать материально-техническую базу.

«Бренд неразделим, МХТ и музей едины», — согласился директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов. Идею также поддержали художественный руководитель МХТ Чехова Сергей Женовач и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Ранее ведомство объявило конкурс концепций развития музея МХАТа, заявки на участие в нем принимались до 20 августа. Очный этап конкурса прошел в министерстве 6 сентября. Концепции поступили от четырех претендентов: нынешний директор музея Марфа Бубнова, ее заместитель Игорь Корнилов, экс-министр культуры Красноярского края Елена Мироненко и предприниматель Глеб Белянкин.

Источник: Газета Известия