В Минобороны назвали ложью заявление Румынии о задержании российских вооружений

В Минобороны России назвали ложным заявление румынского министерства иностранных дел о том, что страна не выдала разрешение на транзит по Дунаю транспорта с российскими вооружениями, якобы направлявшегося в Сербию. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщает «РИА Новости».

«Минобороны России не направляло никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию. Все заявления о подобных поставках и якобы «задержании» румынской стороной российского транспорта с бронетранспортерами — абсолютная ложь», — указано в сообщении ведомства.

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Источник: Газета Известия