В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

В Минобороны РФ назвали не соответствующими действительности заявления турецких властей об уничтожении беспилотниками восьми сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».

В российском военном ведомстве отметили, что заявления турецкой стороны являются «не более чем преувеличением».

В Минобороны уточнили, что основные силы и средства ПВО сирийских вооруженных сил, в том числе «Панцири», были сосредоточены, в основном, в районе Дамаска — в районе зоны деэскалации Идлиб сирийские войска прикрывали всего четыре «Панциря», пишет «Газета.Ру».

«В результате массированных атак турецких ударных БПЛА получили повреждения два сирийских ЗРПК «Панцирь». В настоящее время завершается их восстановление», — пояснили в министерстве.

Ранее во вторник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь комплексов «Панцирь» вооруженных сил Сирии.

Источник: Газета Известия