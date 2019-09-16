В Минске опровергли планы конфедерации России и Белоруссии

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что в отношениях двух стран существуют «красные флажки». Об этом 16 сентября сообщает «Наша Нива».

По словам пресс-секретаря, речь идет о суверенитете и независимости России и Белоруссии. «Никаких совместных органов не создается — к этому страны не готовы», — заявила Эйсмонт.

Она также напомнила, что на уровне ведомств в Белоруссии и России налажена работа совместных коллегий, работают Парламентское собрание, Союзный Совмин, Высший госсовет Союзного государства. По словам пресс-секретаря, через эти органы решаются и будут решаться вопросы двусторонних отношений.

Разговоры о создании конфедерации или федерации между странами Эйсмонт призвала расценивать как «пустые журналистские штампы».

Ранее российская газета «Коммерсант» опубликовала статью «Дружба налогов», в которой говорится, что программа экономической интеграции между Россией и Белоруссией — аналогичная конфедеративным или федеративным государствам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ, заявив, что конкретных сроков утверждения «дорожной карты» интеграции России и Белоруссии пока нет, а данные СМИ носят сугубо предварительный характер.

Источник: Газета Известия