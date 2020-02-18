В Минске оценили заявление главы МИД Украины о «войне» Белоруссии и России

Слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Россию и Белоруссию якобы ожидают война, необдуманные. Об этом заявил председатель комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ палаты представителей Белоруссии Геннадий Давыдько.

«Я думаю, что это не очень обдуманное заявление официального лица», — цитирует белорусского парламентария «РИА Новости». По словам Давыдько, в Киеве легко делать подобные заявления, так как Украине нечего терять в отношениях с Москвой. Как оценил парламентарий, война Белоруссии и Россией немыслима и невозможна.

Давыдько добавил, что народы двух стран — братские, «за это надо держаться». «Тем более у нас есть пример Украины. Вот именно потому, что у нас есть пример Украины и у нас немножко другой характер, вообще ментальность другая белорусов, и отношения с РФ абсолютно другие, на гораздо более высоком уровне», — сказал он.

Мелкие экономические конфликты Москвы и Минска не должны перерасти в конфликты политические, подчеркнул он, посоветовав Пристайко воздержаться от заявлений о войнах.

Накануне Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt поделился мнением, что Белоруссию ждет война с Россией, если белорусские власти будут бороться за свою независимость. Российский сенатор Алексей Пушков назвал высказывание главы украинской дипломатии провокацией и пропагандой.

Источник: Газета Известия