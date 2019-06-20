В Минстрое опровергли планы по пересчету цен на отопление

20 июня 2019     20
В Минстрое опровергли планы по пересчету цен на отопление

Информация о том, что в одном доме могут установить разные нормативы на отопление, не соответствует действительности. Об этом в четверг, 20 июня, сообщили в Минстрое России, передает «Интерфакс».

В министерстве пояснили, что нормативы на отопление действительно могут разниться в зависимости от этажности и типа домов, однако «положений, которые позволяют устанавливать разные нормативы в одном доме, нет». При этом на сегодняшний день ведомство не планирует вносить какие-либо изменения в подходы к установлению данных нормативов.

Ранее в июне «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких сообщила, что с 2020 года в России изменят нормативы отопления в зависимости от этажности. По словам Гладких, владельцев квартир, располагающихся с 1-го по 4-й этаж, заставят платить больше. Отмечалось, что этот норматив якобы должны были внедрить еще в 2016 году, но тогда Минстрой настоял на переносе сроков.

До этого стало известно, что главной проблемой сферы ЖКХ россияне считают неточное начисление оплаты. Неверное начисление платы за коммунальные услуги отметили в качестве проблемы 19 процентов обратившихся с жалобами россиян. На втором месте оказалось некачественное управление многоквартирными домами — на это пожаловались 14 процентов, еще 13 процентов указали на неудовлетворительное состояние домов и содержание общего имущества.

Источник: Лента.Ру

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