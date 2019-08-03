В митинге в Санкт-Петербурге приняли участие до тысячи человек

В согласованном митинге, который проходит на площади Ленина в Санкт-Петербурге, приняли участие до тысячи граждан. Об этом в субботу, 3 августа, сообщается на сайте управления МВД по городу.

Ранее в субботу на несогласованную акцию в центре Москвы вышли порядка 350 человек по состоянию на 14:30 мск. Полицейские задержали около 30 человек.

Правительство Москвы предоставило организаторам акции 3 августа площадку на проспекте Академика Сахарова, однако те намеревались устроить митинг на Лубянской площади и после ответа мэрии отозвали заявку. 2 августа власти согласовали проведение двух акций 10 и 11 августа численностью до 100 тыс. человек каждая. Для обоих мероприятий одобрили площадку на проспекте Академика Сахарова.

Предыдущая несанкционированная акция в центре Москвы прошла 27 июля, выйти на улицы людей призывали снятые с регистрации кандидаты на участие в выборах в Мосгордуму. МВД предупреждало о незаконности мероприятия, но, несмотря на это, на митинг собралось около 3,5 тыс. человек. В ходе акции дебоширы применили перцовый баллончик, распылили газ, прорвали оцепление и частично заблокировали движение по Тверской улице.

В результате было задержано более 1 тыс. человек, из которых около 600 не являются москвичами. Арестован 61 человек, еще 161 оштрафован. Возбуждено несколько уголовных дел о массовых беспорядках и насилии в отношении представителей власти (ч. 1–3 ст. 212 УК РФ и ст. 318 УК РФ), четверым участникам акции предъявлены обвинения.

Источник: Газета Известия