В Молдавии объяснили «исчезновение» 800 тысяч граждан

29 июля 2019     21
В Молдавии объяснили «исчезновение» 800 тысяч граждан

В Молдавии объяснили резкое исчезновение 800 тысяч граждан, которое показали статистические данные. Об этом в эфире Sputnik Moldova рассказала научный сотрудник Центра демографических исследований Ольга Гагауз.

Издание отмечает, что в 2018 году в социологические исследования утверждали, что в Молдавии проживает почти четыре миллиона человек, однако уже в 2019 году речь шла о цифре в три миллиона граждан. Национальное бюро статистики и вовсе заявило, что в население Республики Молдова составляет 2 миллиона 680 тысяч человек.

По словам эксперта, появившаяся в прессе после публикации этих данных информация, что за год население страны сократилось на 800 тысяч человек, не соответствует действительности и связана с неправильной трактовкой цифр. Гагауз отметила, что Национальное бюро статистики впервые оценило численность населения, которое непрерывно находилось в Молдавии в течение года и более.

Ранее такие методы не использовались, поскольку из-за нелегального характера трудовой миграции определить точное число уехавших из страны на заработки не представлялось возможным.

Последняя перепись населения прошла в Молдавии в 2014 году. Тогда, по официальным данным, в стране проживали 2 миллиона 998 тысяч граждан. Результаты прошедшей за десять лет до этого переписи 2004 года показывали, что на тот момент в республике проживали 3 миллиона 383 тысячи человек.

В 2018 году президент Молдавии Игорь Додон сообщал о достижении договоренностей с российским президентом Владимиром Путиным об амнистии для молдавских мигрантов, нарушивших миграционное законодательство России.

Источник: Лента.Ру

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