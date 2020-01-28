В Москве арестовали курирующего госзакупки чиновника МИД за откаты

28 января 2020     12
В Москве арестовали курирующего госзакупки чиновника МИД за откаты

Хамовнический суд Москвы арестовал чиновника МИД России, курирующего сферу госзакупок, по подозрению в получении откатов на сумму нескольких миллионов рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Фигурантом уголовного дела стал начальник отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий МИД РФ» Алексей Добровольский.

По версии следствия, он получал вознаграждение от компаний, обеспечивая им победу в конкурсах на поставку товаров и услуг внешнеполитическому ведомству. Общую сумму откатов, полученных чиновником, следствие устанавливает. Известно, что за последние четыре года стоимость госконтрактов, заключенных в том числе и при содействии Добровольского, превысила два миллиарда рублей.

В МИД отметили, что Добровольский не является дипломатом. При этом там указали, что ведомство оказывает правоохранительным органам содействие в рамках расследования уголовного дела.

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Источник: Лента.Ру

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