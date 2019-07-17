В Москве выявили теряющий популярность вид жилья

Спрос на апартаменты в российской столице за год к июлю 2019-го снизился более чем на треть, следует из материалов агентства Est-a-Tet, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, объем реализованных апартаментов за последние 12 месяцев сократился на 36 процентов. Доля этого вида недвижимости в общей структуре сделок на рынке новостроек уменьшается — за год этот показатель снизился с 11 до 7 процентов.

Всего в Москве выставлено на продажу 9,6 тысячи новых апартаментов в 127 проектах. За второй квартал 2019-го объем предложения в сегменте практически не изменился, а за год он увеличился на 9 процентов, до 685 тысяч квадратных метров, подсчитали в Est-a-Tet. Основная доля предложения (почти 45 процентов) — это апартаменты бизнес-класса.