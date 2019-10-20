В Москве два участника рок-группы Zreet умерли от передозировки

В Москве два участника рок-группы Zreet скончались после употребления запрещенных веществ. Об этом 19 октября сообщил телеканал РЕН ТВ.

Как стало известно, продюсер и барабанщик Глеб Акимов и Артем Колбасов были найдены мертвыми на своей студии в Печатниках.

По предварительной информации, накануне молодые люди проводили шумный вечер вместе с друзьями. Когда утром их товарищи проснулись, то обнаружили, что Глеб и Артем мертвы.

Представители правоохранительных органов опросили солиста музыкального коллектива Александра Вальтера. Однако он заявил, что никаких наркотических веществ не принимал.

14 октября стало известно, что в Псковской области полицейские изъяли у 57-летней женщины более 7 кг конопли.

Источник: Газета Известия