В Москве задержали армянского генерала за расстрел людей на митинге

15 марта 2020     4
В Москве задержали армянского генерала за расстрел людей на митинге

В Москве задержали бывшего заместителя руководителя Следственного комитета Армении генерал-майора юстиции Ваагна Арутюняна, находившегося в розыске по уголовному делу об убийствах во время разгона митинга 1 марта 2008 года. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, спецоперация прошла 14 марта в центре Москвы по запросу компетентных органов Армении. Сотрудники полиции на Тверской улице задержали гражданина, находящегося в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного статьями 308 и 309 УК республики Армения («Фальсификация доказательств, злоупотребление должностными полномочиями»), уточнил источник агентства «Москва». Мужчина доставлен в Тверскую межрайонную прокуратуру для решения вопроса об экстрадиции на родину.

В 2008 году сторонники первого президента страны Левона Тер-Петросяна организовали серию протестов после президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян. В результате столкновений участников уличных акций с правоохранительными органами погибли восемь гражданских лиц и двое сотрудников полиции, еще 33 силовика попали в больницу. Всего за медпомощью в результате столкновений обратились 230 человек.

Специальная следственная служба Армении установила, что Ваагн Арутюнян, работавший заместителем главы Следственного комитета, и один из экспертов подменили отстрелянные патроны военных на патроны, используемые полицией. Своими действиями генерал с сообщником сокрыли факт участия в разгоне митинга подразделений Вооруженных сил Армении, которые применили оружие при разгоне протестующих.

Из-за событий 2008 года под стражей находится бывший президент страны Роберт Кочарян. Он руководил страной с 1998 по 2008 годы. Сейчас Кочаряна обвиняют в свержении конституционного строя и финансовых махинациях. По версии следствия, именно он отдал армии приказ разогнать митингующих, поскольку Саргсян был его преемником, отмечает RTVI.

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Источник: Лента.Ру

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