В Москве задержали двоих участниц Pussy Riot

В Москве задержали участниц Pussy Riot Надежду Толоконникову и Веронику Никульшину. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на участника арт-группы «Война» Петра Верзилова.

Верзилов уточнил, что девушки были задержаны в районе Даниловского рынка и доставлены в отделение полиции.

По его словам, помимо участниц Pussy Riot, были задержаны еще несколько человек. Причины выясняются.

Сама Толоконникова написала на своей странице в Twitter, что полиция задержала всего 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб». Среди задержанных — она, Никульшина и Александра Софеева. По ее словам, все были задержаны на выходе из подъезда.

«Собрались прогуляться по городу в форме Pussy Riot с погонами-сердечками и радужным флагом», — написала Толоконникова. Задержанных везут в ОВД по Даниловскому району. Причин задержания им не сообщили.

В 2012 году трех участниц Pussy Riot — Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич — приговорили к двум годам лишения свободы за акцию в храме Христа Спасителя в Москве. Чуть позже Мосгорсуд заменил наказание для Самуцевич на условное. Алехина и Толоконникова вышли на свободу по амнистии в 2013 году. Они объявили, что планируют заняться правозащитной деятельностью.

Источник: Газета Известия