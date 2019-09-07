В Москве задержали двоих участниц Pussy Riot

7 сентября 2019     9
В Москве задержали двоих участниц Pussy Riot

В Москве задержали участниц Pussy Riot Надежду Толоконникову и Веронику Никульшину. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на участника арт-группы «Война» Петра Верзилова.

Верзилов уточнил, что девушки были задержаны в районе Даниловского рынка и доставлены в отделение полиции.

По его словам, помимо участниц Pussy Riot, были задержаны еще несколько человек. Причины выясняются.

Сама Толоконникова написала на своей странице в Twitter, что полиция задержала всего 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб». Среди задержанных — она, Никульшина и Александра Софеева. По ее словам, все были задержаны на выходе из подъезда.

«Собрались прогуляться по городу в форме Pussy Riot с погонами-сердечками и радужным флагом», — написала Толоконникова. Задержанных везут в ОВД по Даниловскому району. Причин задержания им не сообщили.

В 2012 году трех участниц Pussy Riot — Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич — приговорили к двум годам лишения свободы за акцию в храме Христа Спасителя в Москве. Чуть позже Мосгорсуд заменил наказание для Самуцевич на условное. Алехина и Толоконникова вышли на свободу по амнистии в 2013 году. Они объявили, что планируют заняться правозащитной деятельностью.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Москве задержали двоих участниц Pussy Riot
В Москве задержали двоих участниц Pussy Riot

В Москве задержали участниц Pussy Riot Надежду Толоконникову и Веронику Никульшину. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на участника …


Украинская прокуратура завершила следствие в отношении севастопольца Степана Резуника
Украинская прокуратура завершила следствие в отношении севастопольца Степана Резуника

Дело моряка передано в суд. Первое заседание назначено на 17 сентября. Украинская прокуратура завершила следствие в отношении севастопольца Степана Резуника. …


Военно-исторический фестиваль открыли реконструкторы из Румынии
Военно-исторический фестиваль открыли реконструкторы из Румынии

Иностранные гости показали театрализованные бои гладиаторов. 7 сентября в Севастополе открылся VI Военно-исторический фестиваль. Первой площадкой программы стал парк имени …


Додон анонсировал снижение цены российского газа для Молдавии
Додон анонсировал снижение цены российского газа для Молдавии

18:27 Молдавский президент Игорь Додон после встречи с российским лидером Владимиром Путиным допустил снижение цены на поставляемый российский газ для …


Трамп отреагировал на российско-украинский обмен заключенными
Трамп отреагировал на российско-украинский обмен заключенными

Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с успешным завершением процедуры обмена заключенными. Об этом он написал на своей …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты