В Москве за последние сутки пять пациентов вылечились от коронавируса

25 марта 2020     19
В Москве за последние сутки пять пациентов вылечились от коронавируса

Московские врачи вылечили еще пять пациентов от коронавируса. Об этом в среду, 25 марта, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

«За последние сутки на выписку из Коммунарки было направлено еще пять человек, которых мы вылечили от коронавируса. Среди выписавшихся нет пожилых людей», — приводит ТАСС слова Раковой.

Она отметила, что все эти пациенты посещали европейские страны до своего заболевания.

Ракова добавила, что всего выздоровели 14 человек.

24 марта департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, на дому при легком течении заболевания.

Несмотря на это, в тот же день, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на текущий момент динамика распространения коронавируса в Москве высокая. Он отметил, что сейчас еще много неподтвержденных случаев заражения.

Вместе с тем, Ракова рассказала во сколько обходится стоимость лечения одного пациента от коронавируса в Москве. По ее словам, это до 200 тыс. рублей для взрослого человека и до 205,2 тыс. рублей для детей.

По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 421 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,8 тыс. человек. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Источник: Газета Известия

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