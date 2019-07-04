В Москве избили ликвидатора аварии на ЧАЭС

4 июля 2019     23
В Москве избили ликвидатора аварии на ЧАЭС

Ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции жестоко избили в Москве. Об этом РЕН ТВ рассказала дочь пострадавшего.

Инцидент произошел у метро. Как заявила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова, неизвестный молодой человек, используя малозначительный повод, избил мужчину — инвалида I группы, который из-за пребывания на месте аварии почти лишился возможности разговаривать. Отмечается, что пострадавший якобы задел девушку при выходе из метро в час пик, за что молодой человек начал его избивать.

Сейчас мужчина находится в больнице с двумя сломанными ребрами.

На данный момент предполагаемый нападавший задержан. Им оказался 17-летний подросток, который, по некоторым данным, занимался борьбой и самбо.

Возбуждено уголовное дело о побоях, пишет агентство городских новостей «Москва». Отмечается, следователи инициируют передачу дела об избиении ликвидатора ЧАЭС из полиции в органы ГСУ СК РФ по столице для дальнейшего расследования.

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Источник: Газета Известия

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