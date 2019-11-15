В Москве из горящего дома спасли 17 человек

В Москве был потушен пожар многоэтажного дома на улице Удальцова. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщил главк МЧС по столице.

Сообщение о возгорании поступило в 02:31, в 03:34 оно было ликвидировано.

Пожар происходил в квартирах на пятом, шестом и седьмом этажах на площади 60 кв. метров.

С вышерасположенных этажей были спасены 17 человек. Сообщается об эвакуации 50 жильцов.

В МЧС отметили, что в результате происшествия есть пострадавшие, их количество не уточняется.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места событий. На кадрах видно, что людей вывели на безопасное расстояние.

1 ноября сообщалось, что 23 человека удалось спасти при пожаре в восьмиэтажном жилом доме в центре Москвы.

Источник: Газета Известия