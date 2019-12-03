В Москве и Санкт-Петербурге вновь «заминировали» суды

В Москве и Санкт-Петербурге вновь эвакуировали посетителей и сотрудников нескольких судов из-за анонимных сообщений о минировании зданий. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает РИА Новости.

В Москве были эвакуированы Тверской, Мещанский, Басманный, Пресненский, Измайловский, Лефортовский и Кунцевский суды. По словам пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяны Солоповой, к настоящему моменту Измайловский и Лефортовский суды проверены и возобновили работу.

В Санкт-Петербуге эвакуация прошла в шести районных судах: Выборгском, Петродворцовом, Фрунзенском, Приморском, Невском и Куйбышевском. Как отметили в объединенной пресс-службе судов города, «биткоины у судов уже не требуют, просто пишут, что здания заминированы».

Первая волна «минирований» судов в Москве и Санкт-Петербурге прокатилась на прошлой неделе. Тогда на электронные почты судов пришли сообщениями с угрозами, где говорилось, что данные о заложенных бомбах будут поступать до тех пор, пока некий Константин Малофеев (так зовут предпринимателя, основателя телеканала «Царьград ТВ», которого называют православным олигархом — прим. «Ленты.ру») не заплатит выкуп в размере 120 биткоинов. Все сообщения о минированиях оказались ложными.

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Источник: Лента.Ру