В Москве осудили отработку США ядерного удара по России

Проработка США сценариев ограниченного ядерного удара по России показывает готовность страны идти по пути конфронтации и снижать порог применения ядерного оружия. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в субботу, 22 февраля.

«Вместо того чтобы сосредоточиться на усилиях по укреплению системы контроля над вооружениями, включая ракетно-ядерные, США затевают крайне опасную игру», — подчеркнул дипломат. Его слова приводит ТАСС.

Рябков напомнил, что Россия неоднократно заявляла о двух вариантах применения атомного оружия со своей стороны: если на Россию нападет страна с применением оружия массового уничтожения и если в мире произойдет агрессия с применением настолько большого числа вооружений, что существование российского государства окажется под угрозой.

Ранее, 22 февраля, в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты провели «мини-учения», в рамках которых они нанесли сымитированный ответный ядерный удар по территории России. В смоделированной ситуации Россия совершила ограниченную атаку ракетами малой дальности на объекты НАТО в Европе.

Источник: Газета Известия