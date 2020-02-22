В Москве осудили отработку США ядерного удара по России

22 февраля 2020     18
В Москве осудили отработку США ядерного удара по России

Проработка США сценариев ограниченного ядерного удара по России показывает готовность страны идти по пути конфронтации и снижать порог применения ядерного оружия. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в субботу, 22 февраля.

«Вместо того чтобы сосредоточиться на усилиях по укреплению системы контроля над вооружениями, включая ракетно-ядерные, США затевают крайне опасную игру», — подчеркнул дипломат. Его слова приводит ТАСС.

Рябков напомнил, что Россия неоднократно заявляла о двух вариантах применения атомного оружия со своей стороны: если на Россию нападет страна с применением оружия массового уничтожения и если в мире произойдет агрессия с применением настолько большого числа вооружений, что существование российского государства окажется под угрозой.

Ранее, 22 февраля, в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты провели «мини-учения», в рамках которых они нанесли сымитированный ответный ядерный удар по территории России. В смоделированной ситуации Россия совершила ограниченную атаку ракетами малой дальности на объекты НАТО в Европе.

Источник: Газета Известия

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