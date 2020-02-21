В Москве откроется дополнительное производство медицинских масок

В Москве развертывается дополнительное производство медицинских масок в целях предотвращения распространения коронавируса в столице. Об этом в пятницу, 21 февраля, на своем официальном сайте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В технополисе «Москва» развертывается собственное производство защитных медицинских масок и средств индивидуальной защиты. Создается дополнительный неснижаемый запас», — сказал он.

Он добавил, что к настоящему моменту выдано около 2,5 тыс. постановлений о двухнедельной изоляции граждан. Также Собянин напомнил, что с 20 февраля гражданам Китая запрещен въезд в РФ, однако есть россияне, которые продолжают возвращаться из КНР.

«Все пассажиры, прибывающие из Китая (в том числе транзитом через другие страны) проходят на месте медицинский осмотр, у них берут пробы для анализа на коронавирус. Даже при отсутствии симптомов заболевания прямо в аэропорту им выдают постановление о двухнедельной изоляции по месту жительства (или пребывания) и больничный лист. На практике это значит, что любой приехавший из Китая человек должен две недели не выходить из дома или гостиницы», — добавил он.

Ранее «Известия» сообщили о том, что пациенты с коронавирусом, которые никогда не бывали в Китае и не вступали в контакт с заболевшими, могут появляться в разных странах из-за скрытого заражения.

Вспышка коронавируса началась в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и на другие страны.

По данным на 21 февраля, инфицировано более 76 тыс,. человек, погибли — 2247, выздоровели — 18448.

Источник: Газета Известия