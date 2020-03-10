В Москве отменили все массовые мероприятия до 10 апреля

10 марта 2020     13
В Москве отменили все массовые мероприятия до 10 апреля

Власти Москвы приостановили проведение любых мероприятий, в которых могут участвовать более пяти тыс. человек, до 10 апреля. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин во вторник, 10 марта.

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Источник: Газета Известия

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