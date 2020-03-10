В Москве отменили все массовые мероприятия до 10 апреля

Власти Москвы приостановили проведение любых мероприятий, в которых могут участвовать более пяти тыс. человек, до 10 апреля. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин во вторник, 10 марта.

Севастопольцев приглашают сдать опасные отходы В Севастополе 14 марта в эко-парке «Лукоморье» состоится экологическая акция по сбору опасных отходов. «Севприроднадзор» и ООО «Агентство «Ртутная безопасность» …



Украинку сняли в Кременчуге для рекламы Marc Jacobs Украинская модель Саша Мельничук сфотографировалась в родном городе Кременчуг для рекламной кампании американского модного бренда Marc Jacobs. Об этом во …



Рэпера Моргенштерна доставили в больницу Рэпера и блогера Моргенштерна (Morgenshtern) доставили в больницу. Об этом он сообщил в своих Instagram-stories. «Это ****** [проклятая] ангина. Конечно, …



Зеленский обошелся украинскому бюджету почти в миллиард гривен за 2019 год Содержание президента Украины Владимира Зеленского за 2019 год обошлось бюджету страны почти в миллиард гривен. Об этом сообщает «112 Украина». …

