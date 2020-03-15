В Москве под поездом погиб засмотревшийся на снег турист из Индии

В Москве под колесами электрички погиб турист из Индии, засмотревшийся на снег. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, происшествия произошло вечером 14 марта возле платформы «Окружная» Савеловского направления. 33-летний мужчина не заметил приближающегося поезда, потому что был увлечен падающим снегом, который увидел первый раз в жизни. Машинист электропоезда не смог экстренно затормозить состав, от удара иностранца отбросило в сторону.

Скорую помощь вызвал очевидец по имени Сергей, который подбежал к трем женщинам в национальных индийских костюмах, склонившимся над земляком, и пощупал пульс на руке потерпевшего. Иностранец все еще был жив, он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Знакомый погибшего сообщил, что тот ни разу не видел снега, поэтому он в прекрасном расположении духа вместе с родственницами играл в снежки и не заметил поезд.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение, — сообщила «Ленте.ру» представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елена Марковская.

По ее словам, утром 15 марта еще одно смертельное происшествие произошло на платформе «Трикотажная», где электропоездом был смертельно травмирован мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается.

Источник: Лента.Ру