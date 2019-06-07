В Москве полицейский застрелил задержанного при попытке побега

7 июня 2019     17
В Москве полицейский застрелил задержанного при попытке побега

Московский полицейский застрелил мужчину, задержанного за езду в пьяном состоянии, который попытался сбежать. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.

В ночь на 7 июня в Соболевском проезде остановили автомобиль. Водитель грубо нарушил правила дорожного движения. Сотрудники полиции заподозрили, что он пьян и доставили в отделение.

Мужчина признался полицейским, что разыскивается правоохранительными органами Узбекистана. Во время беседы задержанный выпрыгнул из окна первого этажа и попытался скрыться. Сотрудник полиции догнал беглеца, который стал активно сопротивляться, при этом попытался отобрать у правоохранителя табельное оружие.

«Обороняясь, полицейский причинил мужчине огнестрельное ранение, от которого он скончался», — объяснил сотрудник пресс-службы.

Погибший является гражданином Узбекистана, уточняет Telegram-канал 112. Из сообщения следует, что от выстрела из собственного пистолета Макарова был ранен стрелявший сотрудник полиции. Пуля по касательной повредила палец Виталия Верещако, ранение — несерьезное, ему перевязали палец и сейчас он дает показания следователям.

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