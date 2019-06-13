В Москве появится площадка для развития искусственного интеллекта

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны, Москвы и Сбербанку до 30 ноября рассмотреть вопрос о создании в Москве экспериментальной площадки для развития искусственного интеллекта (ИИ). Об этом 12 июня сообщалось на официальном сайте главы государства.

Поручение дано по итогам совещания о развитии технологий в области ИИ. Оно состоялось 30 мая 2019 года.

«…При необходимости представить предложения по внесению изменений в соответствующие нормативные правовые акты», — сказано в сообщении.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Сбербанка Герман Греф.

Ранее 6–7 июня на площадке территории инноваций в рамках пространства доверия Фонда Росконгресс состоялся открытый международный конкурс разработок в сфере искусственного интеллекта East Bound.

Источник: Газета Известия