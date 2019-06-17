В Москве пройдет второй фестиваль Абхазии «Апсны»

17 июня 2019     25
В Москве пройдет второй фестиваль Абхазии «Апсны»

В московском парке «Красная Пресня» 30 июня состоится фестиваль Абхазии «Апсны». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям» 17 июня.

«Гости фестиваля Абхазии «Апсны» смогут не только познакомиться с традициями Абхазии, но и унести частичку этой прекрасной страны с собой», — говорится в сообщении.

В программу мероприятия включен концерт с выступлениями ведущих абхазских исполнителей и хореографических коллективов, в рамках фестиваля можно будет попробовать традиционные блюда абхазской кухни, посмотреть фильмы и посетить уроки абхазского языка и игры на барабанах «адаул».

Также гости смогут увидеть импровизированную свадебную церемонию, принять участие в турнире по нардам, стрельбе из лука и продегустировать абхазские вина от компании «Мистраль-Алко».

На фестивале «Апсны» будет работать детская зона с аниматорами и творческими мастерскими. Маленькие гости фестиваля поиграют в национальные абхазские игры, научатся мастерить поделки из ракушек, попадут на мастер-класс по изготовлению традиционных игрушек, сообщили организаторы.

В завершение вечера на сцене вручат призы победителям конкурса в социальных сетях. Главный приз — путевка в Абхазию от агентств «Аква-Абаза», «Рица-Тур» и курорта «Пицунда».

Источник: Газета Известия

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