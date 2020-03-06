В Москве расцвела мать-и-мачеха

Цветы мать-и-мачехи начали раньше времени распускаться в московских парках. Об этом 6 марта агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«Вслед за февральскими подснежниками в начале марта на природных территориях начали распускаться яркие цветы мать-и-мачехи. <…> В этом году в Москве из-за аномально теплой погоды и отсутствия снежного покрова цветение началось на 10-14 дней раньше от средних значений многолетних наблюдений», — рассказали в пресс-службе.

Растения были замечены в Битцевском лесу, в Измайловском лесопарке, возле экоцентра «Царская пасека». По словам собеседника агентства, мать-и-мачеха цветет дольше других раннецветущих травянистых растений — в среднем 38-40 дней. Кроме того, цветки этого растения появляются раньше листьев.

В России свое название цветок получил из-за особенности листьев: нижняя сторона пушистая и мягкая — «мать», а верхняя гладкая и холодная — «мачеха». Также растение считается особо ценным ранневесенним медоносом, дающим пчелам нектар и пыльцу. Горожан призвали не срывать цветы и не вытаптывать почву вокруг них, пишет REGNUM.

5 марта сообщалось, что в 2020 году Москву украсят больше 52 млн цветов. Специалисты начали готовить цветочную рассаду. В теплицах дозревает свыше 5 млн разноцветной виолы, которая начнет украшать столицу в апреле

Источник: Газета Известия