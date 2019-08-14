В Москве решили не отменять концерт Пласидо Доминго из-за секс-скандала

Концерт испанского оперного певца Пласидо Доминго в Москве, который намечен на 17 октября, отменять не планируют. Об этом сообщили в Крокус Сити Холле, где должен выступить артист.

«Никакой информации об отмене концерта у нас нет, пока не планируем — все остается в силе», — сказал представитель концертной площадки агенству «РИА Новости» в среду, 14 августа.

Днем ранее Доминго обвинили в сексуальных домогательствах девять артисток. Из показаний восьми певиц и танцовщицы следует, что первый эпизод домогательств имел место еще в 1980 году. Семь из девяти артисток указали, что в их карьере начались неблагоприятные изменения после того, как они отказывались встречаться с певцом. Сам 78-летний Доминго отрицает все обвинения.

После этих обвинений Симфонический оркестр американского штата Филадельфия отказался выступать на одной сцене с Доминго. Вслед за ним Опера Сан-Франциско отменила концерт с участием артиста, намеченный на 6 октября.

Источник: Газета Известия