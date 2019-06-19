В Москве сохранится 30-градусная жара

30-градусная жара ожидается в Москве в среду, 19 июня. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра.
Синоптики также прогнозируют переменную облачность и ветер различных направлений 3-8 м/с. Погода будет без осадков.
Ночью в столице — переменная облачность, слабый ветер, без осадков.
В среду в Московском регионе сохраняется «оранжевый» уровень погодной опасности. Это вызвано высоким риском возникновения пожаров, отмечает Гидрометцентр.
Ранее синоптики предсказали возвращение тридцатиградусной жары в Москву.
Источник: Газета Известия