В Москве сохранится 30-градусная жара

В среду в Московском регионе сохраняется «оранжевый» уровень погодной опасности. Это вызвано высоким риском возникновения пожаров, отмечает Гидрометцентр.

Ночью в столице — переменная облачность, слабый ветер, без осадков.

Синоптики также прогнозируют переменную облачность и ветер различных направлений 3-8 м/с. Погода будет без осадков.

30-градусная жара ожидается в Москве в среду, 19 июня. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра.

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