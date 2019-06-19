В Москве сохранится 30-градусная жара

19 июня 2019     15
В Москве сохранится 30-градусная жара

30-градусная жара ожидается в Москве в среду, 19 июня. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра.

Синоптики также прогнозируют переменную облачность и ветер различных направлений 3-8 м/с. Погода будет без осадков.

Ночью в столице — переменная облачность, слабый ветер, без осадков.

В среду в Московском регионе сохраняется «оранжевый» уровень погодной опасности. Это вызвано высоким риском возникновения пожаров, отмечает Гидрометцентр.

Ранее синоптики предсказали возвращение тридцатиградусной жары в Москву.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций
Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций

Продовольственный сектор Евросоюза полностью оправился от российских контрсанкций. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, передает принадлежащее Григорию Березкину …


В Москве сохранится 30-градусная жара
В Москве сохранится 30-градусная жара

30-градусная жара ожидается в Москве в среду, 19 июня. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра. Синоптики также прогнозируют переменную облачность и …


«На технологиях гиперзвука и лазерной энергии»: какое новейшее оружие получит российская армия в ближайшие годы
«На технологиях гиперзвука и лазерной энергии»: какое новейшее оружие получит российская армия в ближайшие годы

Армия и флот России в скором времени получат военные системы, не имеющие аналогов в мире. Об этом сообщил министр обороны …


25 российских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира
25 российских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира

В рейтинг лучших университетов планеты, по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS), вошли 25 российских вузов. Об этом говорится в …


Алибасов дал первое после своего отравления интервью
Алибасов дал первое после своего отравления интервью

Продюсер и музыкант Бари Алибасов дал первое после своего отравления интервью. Он пообщался с телеведущим Андреем Малаховым в рамках программы …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты