В Москву вернется аномальное тепло со следующей недели

9 февраля 2020     32
В Москву вернется аномальное тепло со следующей недели

Москвичам пообещали возвращение аномально теплой погоды: на следующей неделе температура воздуха в столице будет колебаться в районе нулевой отметки. Об этом 9 февраля «РИА Новости» рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в понедельник в Москве будет облачная погода, днем выглянет солнце, вероятность осадков — низкая.

Ночью температура воздуха составит от -1°C до -3°C, в Московской области — от -1°C до -6°C. Днем — от 0°C до +2°C в столице и от -2°C до +3°C в области.

При этом ожидается юго-западный ветер 5-10 м/с, в порывах до 15 м/с.

«А начиная со вторника и до конца недели достаточно однотипная погода: пасмурно, небольшие осадки в смешанной фазе и околонулевые температуры каждый день. Ночью слабый минус, днём слабый плюс. Столбики термометров продолжат танцевать около нулевой отметки», — сообщил Тишковец.

По его словам, такая температура превысит норму на пять градусов.

«И дай бог, чтобы к концу зимы осталось хотя бы несколько сантиметров символического снега… Зима после пары дней холодных атак пошла по попятную и вольется в график самых теплых зим за всю историю метеонаблюдений», — добавил метеоролог.

6 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что климатическая норма на следующей неделе будет превышена на 10 градусов, а погода будет больше схожа с октябрьской.

Источник: Газета Известия

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