В московских парках появятся почтовые ящики Деда Мороза

22 ноября 2019     8
В московских парках появятся почтовые ящики Деда Мороза

В московских парках с 25 ноября появятся почтовые ящики для отправки писем Деду Морозу. Отправить послание можно будет до 8 декабря.

Почта Деда Мороза заработает в 17 парках. В Парке Горького будет сразу два ящика, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

«Для того, чтобы волшебник узнал о ваших пожеланиях, нужно написать на бумаге о своих мечтах и планах, положить письмо в конверт, а на конверте указать свое имя, обратный адрес с почтовым индексом и получателя, кому предназначается послание (Дедушке Морозу)», — рассказали в Мосгорпарке.

Конверты с письмами попадут в резиденцию Деда Мороза уже 13 декабря, поэтому он успеет до наступления Нового года прочитать все, пообещали столичные власти.

18 ноября Дед Мороз отпраздновал день рождения в Великом Устюге. После этого он отправился в новогоднее путешествие по России и зарубежью. Пресс-служба волшебника сообщила, что он вернется домой перед самым Новым годом.

Источник: Газета Известия

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