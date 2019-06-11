В Московской области погиб мотоблогер Артем Болдырев

11 июня 2019     11
В Московской области погиб мотоблогер Артем Болдырев

В Московской области погиб известный российский мотоблогер Артем Болдырев, который был автором YouTube-канала Moto nexus. Об этом 11 июня сообщает «РИА Новости» со ссылкой на паблик «Мотомосква. ДТП» в соцсети «Вконтакте».

«За рулем находился блогер Болт (прозвище Болдырева — Ред). Приносим соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении.

Позже в полиции подтвердили информацию о гибели мужчины, однако его имя не назвали.

Издание «Комсомольская правда» расспросило очевидцев трагедии, которые рассказали, что блогер управлял мотоциклом с помощью ног и снимал поездку на камеру.

Канал Moto nexus был основан в 2010 году, общее число его просмотров превышает 74 млн.

Источник: Газета Известия

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