В московском парке нашли мертвым человека со справкой о ВИЧ

В московском парке нашли мертвым человека со справкой о ВИЧ. Об этом в субботу, 22 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в Тропаревском парке на юго-западе столицы. Справка о положительном статусе заболевания лежала у него в кармане. Там же обнаружили чехол от ножа.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются обстоятельства смерти человека.

Ранее сообщалось, что в Москве покончил с собой ВИЧ-инфицированный врач-терапевт московской поликлиники. Погибшему было 27 лет.

Источник: Лента.Ру