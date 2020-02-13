В московском СИЗО арестанты отравились печеньем с наркотиками

13 февраля 2020     6
В московском СИЗО арестанты отравились печеньем с наркотиками

В московском СИЗО №4 («Медведь») арестанты отравились печеньем, которое было пропитано наркотиками. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщает газета «Московский комсомолец».

По данным издания, печенье и туалетная бумага, пропитанные метадоном, попали в одну из камер 7 февраля — их передали родственники одного из арестованных. Шесть заключенных таким образом употребили наркотики. Одного из них сотрудники СИЗО пытались разбудить, когда пришли забрать его из камеры для отправления в исправительную колонию, однако им это не удалось.

Медики следственного изолятора пришли к выводу, что арестант не может проснуться из-за отравления. Он был экстренно госпитализирован.

В октябре 2019 года сообщалось , что в столичном следственном изоляторе (СИЗО) №1 «Матросская Тишина» четыре человека отравились психотропными веществами.

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Источник: Лента.Ру

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