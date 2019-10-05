В МЧС назвали наиболее защищенные от пожаров дома

В МЧС России многоэтажки признали самыми защищенными многоквартирными домами в плане пожарной безопасности. Об этом 5 октября пишет ТАСС со ссылкой на сообщение министерства.

«С точки зрения пожарной безопасности являются самыми безопасными именно современные многоквартирные жилые дома высотой более десяти этажей», — заявили в ведомстве.

Как пояснили в МЧС, новые многоэтажки оснащены системами удаления дыма, в них есть незадымляемые лестничные клетки и проложен противопожарный водопровод.

В министерстве отметили, что жители многоквартирных домов зачастую «растаскивают для своих нужд пожарные рукава, не оставляя возможности для использования их по прямому назначению». Вместо этого, для своей же безопасности, жильцы должны неукоснительно следовать требованиям пожарной безопасности, подчеркнули в МЧС.

4 октября пожарные спасли из горящего общежития в Кемерово почти 100 человек.

Источник: Газета Известия