В МЧС назвали способы предотвращения пожаров из-за проблем с проводкой

В МЧС рассказали, как из-за проблем с электропроводкой сгорают дома, и что поможет этого избежать. Об этом 26 июля сообщает «РИА Новости».

Для того, чтобы риски возгорания были максимально низкими, нужно еще на этапе строительства продумать размещение всех электроприборов, розеток и проводов для них. Так вы сможете избежать повреждения проводки гвоздями, когда будете делать косметический ремонт.

При этом необходимо, чтобы между мебелью и техникой оставалось пространство, а сами провода были тщательно изолированы от влаги. Саму установку электроприборов лучше доверить профессионалам, отметили в МЧС.

Спасатели пояснили, что причиной пожара может стать повреждение, перекручивание и перетирание проводов.

В ведомстве также напомнили об элементарных правилах безопасности, согласно которым рядом с нагревательными приборами нельзя располагать легковоспламеняющиеся предметы и текстиль.

11 июля в МЧС назвали причину пожара на ТЭЦ в Мытищах.

Источник: Газета Известия