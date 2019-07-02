В МЧС подтвердили смерть 14 человек от паводка в Иркутской области

МЧС подтвердили информацию о том, что число жертв паводка в Иркутской области выросло до 14 человек. Об этом во вторник, 2 июля, пишет «РИА Новости».

«Совместно с ГУ МВД России по Иркутской области обнаружены погибшими 14 человек (Нижнеудинский — 4, Тулунский — 9, Тайшетский — 1), из них по результатам судебно-медицинской экспертизы шесть человек (детей нет) погибли вследствие утопления, один человек по причине переохлаждения (скончался в медицинском учреждении). Проведено опознание 13 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отрезанных водой населенных пунктов в Иркутской области больше нет. Без вести пропавшими числятся 13 человек, в том числе один ребенок.

25 июня в Иркутской области начались сильные дожди. Уровень воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей резко поднялся, начались подтопления в 83 населенных пунктах. В шести районах области — Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском — объявлен режим ЧС.

Минобороны направило в регион для ликвидации последствий паводка более 1,3 тыс. военных и около 300 единиц техники.

29 июня в Иркутскую область прибыл президент РФ Владимир Путин. Глава государства поручил уделить особое внимание жизнеобеспечению жителей региона всем необходимым и незамедлительно начать выплаты компенсаций.

Источник: Газета Известия