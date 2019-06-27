В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре

27 июня 2019     41
В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре

Экстренное предупреждение распространил столичный главк МЧС в связи с резким ухудшением погодных условий. В ведомстве предупредили москвичей и гостей мегаполиса о грозе с градом и сильном ветре.

Погода испортится в ближайшие часы, отметили спасатели утром в четверг, 27 июля. «…Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с» сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.

«Грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП», — напомнили в ведомстве. Там рекомендовали водителям снизить скорость движения, увеличить интервалы между машинами или воздержаться от поездок. Пешеходам следует быть внимательными и осторожными, добавили в МЧС.

24 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температурный фон будет в Москве на этой неделе отличаться от нормы лишь на 2 градуса, но из-за невероятной жары в июне это будет восприниматься как приход холодов.

Источник: Газета Известия

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