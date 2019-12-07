В МЧС уточнили данные о пострадавших в ДТП на Локомотивном проезде

7 декабря 2019     23
В МЧС уточнили данные о пострадавших в ДТП на Локомотивном проезде

В результате ДТП на Локомотивном проезде в Москве три человека погибли и двое пострадали. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«В результате ДТП пострадало пять человек: три человека погибли, двое травмированы. Пожарно-спасательными подразделениями проводилась деблокировка пострадавших», — рассказали в ведомстве. Отмечается, что на данный момент движение транспорта на месте аварии перекрыто, а причина ДТП устанавливается.

В столичном УГИБДД уточнили, что водитель остался жив, а три пешехода скончались на месте от полученных травм, пассажир автомобиля был госпитализирован.

«Сейчас сотрудники ГИБДД завершили процедуру медицинского освидетельствования, которая подтвердила, что в момент автоаварии шофер автомобиля, въехавшего в вестибюль, находился в состоянии алкогольного опьянения», — добавили в Госавтоинспекции.

7 декабря столичная Госавтоинспекция проинформировала, что в результате наезда автомобиля на группу пешеходов погибли три человека, еще один пострадал. Ранее ГИБДД заявляла о двух погибших и трех пострадавших, РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщал о трех погибших и двух раненых.

ДТП произошло в районе дома 31 в Локомотивном проезде. Автомобиль въехал в группу людей на «зебре», после чего врезался в надземный переход станции МЦК.

Источник: Газета Известия

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