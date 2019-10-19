В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского

19 октября 2019     28
В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского

В Нальчике слушатель института повышения квалификации МВД скончался в результате драки на территории вуза. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кабардино-Балкарии.

«В расположении Нальчикского филиала Северо-Кавказского Института повышения квалификации Краснодарского университета МВД России между слушателями произошла потасовка, переросшая в драку. В ходе конфликта одному из слушателей были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского университета МВД РФ, погибший слушатель приехал в Нальчик из Карелии. В вузе назначена служебная проверка.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности», все причастные к инциденту лица установлены.

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Источник: Газета Известия

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