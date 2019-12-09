В НАТО невраждебно высказались о России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию не считают врагом альянса. Он ответил на соответствующий вопрос телеканалу CNN.

Столтенберг добавил, что в НАТО не составляют списки противников. Он невраждебно высказался о России и добавил, что альянс не разделяет мир на друзей и врагов. Генсек отметил постоянное стремление Североатлантического союза улучшить отношения. Однако затем он выразил позицию о ситуации на Украине и заявил, что Россия «применила военную силу против соседнего государства».

Действия России Столтенберг назвал самоуверенными и отметил различия между государством в настоящее время и СССР в годы холодной войны.

Ранее в декабре в НАТО назвали Россию основной угрозой. В заявлении по итогам саммита в Лондоне было сказано, что основную угрозу для альянса представляют действия России и международный терроризм.

Источник: Лента.Ру